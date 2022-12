PHOTO



L'Italia contribuira' con 140 milioni di euro alla raccolta fondi mondiale per arrivare ad un vaccino contro il coronavirus. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, partecipando all'iniziativa Ue 'Coronavirus Global Response'. "Oggi sono onorato di annunciare i seguenti impegni, a nome del popolo italiano - ha spiegato -. Contribuiremo con 10 milioni di euro" alla ricerca per trovare un vaccino, "contribuiremo con 10 milioni di euro all'Organizzazione mondiale della sanita', per continuare a sostenere i paesi piu' vulnerabili nella preparazione e nella risposta a Covid-19. Stanzieremo mezzo milione di euro" al Fondo globale contro il coronavirus e "infine, poiche' la distribuzione del vaccino in maniera sicura, efficace ed equa deve essere la nostra priorita' comune, ci impegniamo ad un contributo di 120 milioni nei prossimi cinque anni per la Gavi Alliance". Nelle stesse ore la Francia annunciava di aver donato 500milioni: "Quella di oggi è un'iniziativa storica", ha spiegato il presidente francese Emmanuel Macron. Affrontare questa sfida contro il Covid-19 "ciascuno per sé sarebbe un errore. Non ne possiamo che uscire tutti insieme. La Francia farà la sua parte, rafforzeremo il nostro sostegno per i due anni prossimi all'Oms e doniamo 500 milioni (rpt. 500 milioni) di euro alla raccolta fondi World against Covid-19". Così il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo alla raccolta fondi, per la cooperazione globale allo sviluppo di un vaccino contro il Coronavirus.