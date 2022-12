Non solo variante Omicron: protezione vaccini in calo dopo sei mesi

In via precauzionale, in seguito all'arrivo della variate, il ministero della Salute, raccomanda in una circolare firmata dal direttore della prevenzione Gianni Rezza, inviata alle Regioni, di rafforzare e monitorare le attività di tracciamento e sequenziamentoe applicare tempestivamente e scrupolosamente le misure già previste previste per la quarantena e l'isolamento già previste per la variante Delta. Nell'ultimo mese, invece, il tasso di terapie intensive nei non vaccinati in Italia è a 6,7 per centomila, mentre nei vaccinati da meno di sei mesi è a 0,54 per centomila, ossia 12 volte più basso. «Negli ultimi 30 giorni sono stati notificati15.519 (9,4%)fra i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi e 969 casi(0,6%) fra i vaccinati con ciclo completo con dose aggiuntiva/booster. Il 49,1% delle ospedalizzazioni, il 64,2%dei ricoveri in terapia intensiva e».«Dopo sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale, scende dal 72% al 40% l’efficacia nel prevenire qualsiasi diagnosi sintomatica o asintomatica dirispetto ai non vaccinati». Lo rileva l’Iss nel suo report esteso sull’andamento epidemiologico, pubblicato oggi. Rimane elevata l’efficacia vaccinale, si spiega, nel prevenire casi di malattia severa,, mentre risulta pari all’81% per i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi rispetto ai non vaccinati.«Dopo 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale - sottolinea il report - si osserva una forte diminuzione dell’efficacia vaccinale nel prevenire le diagnosi in corrispondenza di tutte le fasce di età. In generale, su tutta la popolazione,, al 40,1% nei vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi rispetto ai non vaccinati». «Nel caso di malattia severa, la differenza fra vaccinati con ciclo completo da oltre e da meno di sei mesi risulta minore. Si osserva, infatti,, in quanto l’efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi è pari al 91,6%, mentre risulta pari all’80,9% per i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi, rispetto ai non vaccinati».