Due uomini armati di coltello sono entrati nella chiesa di Saint-Etienne-du Rouvray, un piccolo centro vicino a Rouen, inneggiando a Daesh. In quel momento all'interno del luogo di culto si trovavano cinque persone, un sacerdote, due suore e due fedeli, mentre una terza suora è riuscita a fuggire dando l'allarme. In pochi minuti la chiesa è stata circondata da decine di poliziotti che non hanno tergiversato a lungo prima di intervenire. Nel blitz sono stati uccisi i due sequestratori che in precedenza avevano sgozzato padre Jacques Hamel di 86 anni. Uno dei due assalitori aveva la barba ed indossava la chachia, iltipico copricapo tunisino. Lo riporta il sito di Le Figaro citandofonti della polizia. Secondo i media francesi gli autori dell'attacco potrebbero avere avuto problemi psichici. Le indagini sono state affidate alla procura antiterrorismo. L'assalto alla chiesa avviene a dodici giorni dalla strage di Nizza, dopo la quale è stato prorogato per altri sei mesi lo stato di emergenza.