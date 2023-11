Una donna di religione ebraica è stata pugnalata a Leone, in Francia. Sulla porta della casa della 30enne è stata ritrovata una svastica.

La vittima è stata portata in ospedale con due ferite all'addome ma non è a rischio di morte secondo il quotidiano Le Figaro. Secondo la tv all news francese 'Bfm Tv' una persona avrebbe suonato a casa sua e poi l'avrebbe pugnalata due volte appena aperta la porta di casa. L'aggressore è in fuga ed era vestito di nero con la faccia nascosta.

"Sabato una donna ebrea è stata accoltellata. Sulla porta di casa sua è stata trovata un'iscrizione antisemita. Una simile ondata di violenza è inqualificabile. Tutto il mio sostegno alla vittima, ai suoi cari". Ad affermarlo in un post sul proprio profilo X, ex Twitter, è il sindaco di Lione, Grégory Doucet.