Sono stati liberati, consegnati alla Croce Rossa e sono poi tornati in Israele i tre ostaggi la cui liberazione dalle mani dei terroristi di Hamas era prevista oggi, a seguito dell’accordo di tregua con Israele che porterà nelle prossime ore alla liberazione di 183 prigionieri palestinesi dalle carceri dello Stato ebraico.

A Gaza, a Deir al-Balah, Hamas ha consegnato alla Croce Rossa Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami. I tre, come ormai di consuetò, sono saliti su un palco affiancati da miliziani armati e a volto coperto. Un funzionario della Croce Rossa e un funzionario di Hamas hanno firmato il documento per il loro rilascio e i tre sono poi saliti su auto contrassegnate dal simbolo della Croce rossa.

Nel frattempo l'aeronautica militare israeliana ha completato i preparativi per la loro accoglienza e le forze di Difesa israeliane hanno anche diffuso un video che mostra il decollo degli elicotteri che li porteranno negli ospedali nel centro di Israele. Un controllo iniziale delle loro condizioni di salute avverrà presso una struttura militare vicino al confine di Gaza, secondo i media israeliani.

Nel frattempo il servizio carcerario israeliano si sta preparando a rilasciare 183 prigionieri palestinesi dalla prigione di Keziot nel Negev, nell'ambito dello scambio con i tre ostaggi nelle mani di Hamas. Secondo quanto riportato dai media ebraici, dopo la conferma del rilascio dei tre ostaggi israeliani, i prigionieri saranno presi in consegna dagli uomini del Nahshon, un'unità speciale del servizio carcerario. Un altro gruppo di prigionieri sarà rilasciato dalla prigione di Ofer in Cisgiordania. Dei 183 prigionieri 18 stavano scontando una condanna all'ergastolo, 111 prigionieri sono stati catturati a Gaza nel corso della guerra e i restanti 72 risiedono in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Sette dei prigionieri saranno deportati all'estero subito dopo il rilascio.

«Le immagini inquietanti del rilascio di Ohad, Eli, e Or sono una cruda e dolorosa prova che non lascia spazio al dubbio, non c'è tempo da perdere per gli ostaggi. Dobbiamo farli uscire tutti, fino all'ultimo ostaggio. Subito!». È quanto si legge in una dichiarazione del Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi, diffusa dopo che si è concluso il rilascio da parte di Hamas del nuovo gruppo di tre ostaggi israeliani.