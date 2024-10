Nuovo attacco delle forze israeliane alle basi Unifil nel sud del Libano. Dopo il colpo sferrato ieri che ha danneggiato anche due compound italiani, oggi due caschi blu della Forza di interposizione delle Nazioni Unite sono rimasti feriti dopo che un carro armato Merkava delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha sparato verso una torretta di osservazione presso il quartier generale della missione Onu a Naqoura. Lo riferisce l'agenzia di stampa libanese "Nna", secondo cui le Idf hanno sparato un colpo d'artiglieria contro l'ingresso principale del quartier generale dell'Unifil a Naqoura, causando danni. I due militari feriti farebbero parte del battaglione dello Sri Lanka, aggiunge "Nna".

In una conferenza stampa a Palazzo Chigi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, spiega che la scelta di restare o meno in Libano spetta alle Nazioni Unite, non è nazionale. Dunque l'eventuale ritiro del contingente di caschi blu è una scelta "sui cui rifletteranno i 40 Paesi contributori" della missione Unifil. “L'idea del governo - dice il titolare della Difesa - è far prevalere gli spazi di pace. Non dare per scontato che in quel lembo di terra ci sia sempre la guerra. Abbiamo visto da altre parti che quando si lascia incancrenire una situazione di guerra è difficile poi estirparla”.

Crosetto ribadisce che da tempo sono stati preparati piani di contingenza per un'eventuale esfiltrazione del contingente in caso di necessità. "Il diritto internazionale deve essere rispettato da tutti, compreso Israele. Se ha esigenze da rappresentare lo faccia all'Onu, non chiedendo di spostarsi. Nessuno si sposterà mai, siamo in un luogo per difendere la pace e tutelare una decisione dell'Onu sottoscritta peraltro da tutti i paesi, compresi Libano e Israele”, ricorda il ministro. Il quale si dice preoccupato, ma soprattutto “arrabbiato, a fronte di colpi arrivati a una base di cui non capiamo la giustificazione militare. Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali, con durezza”.

Il ritiro non è all'ordine del giorno: “Non si parla di ritiro delle truppe italiane, parliamo sempre di missione Unifil. Qualunque decisione comunque viene presa dalle Nazioni Unite”, ribadisce Crosetto. C'è poi il tema delle regole d'ingaggio: in caso di nuovo incidente (smentito intanto dalla stessa Difesa il presunto terzo attacco di stamattina contro le basi italiane) come dovranno reagire i soldati Unifil? “E' un anno e mezzo che io chiedo il cambio delle regole d'ingaggio, è un anno e mezzo che io dico che se non le cambiamo e se non cambiamo la situazione e non applichiamo la 1701 prima o poi arriverà qualcun altro". Di questo, spiega il ministro, si discuterà all'Onu la prossima settimana.

“Israele apprezza l'assistenza dei Paesi donatori di Unifil, in particolare dell'Italia, e li ringrazia per il loro tentativo di prevenire un'escalation nella nostra regione”, scrive intanto l'ambasciata israeliana in una nota. “Sfortunatamente Hezbollah sta cercando di nascondersi vicino alle basi Unifil e Israele ha già scoperto tunnel e depositi di armi vicino a quell'area”. “Israele ha raccomandato più volte ai militari italiani dell'Unifil di ritirare parte delle loro forze dall'area per ragioni di sicurezza, ma purtroppo la richiesta è stata respinta”, prosegue la nota. “Israele sta investigando su quanto accaduto con grande attenzione e continuerà a compiere ogni sforzo possibile per non colpire le forze dell'Onu e le persone non coinvolte nel conflitto in corso con Hezbollah”, si legge ancora.