Donald Trump sarà bannato per sempre da Twitter, anche se dovesse correre di nuovo per la Casa Bianca. Lo ha annunciato il direttore finanziario della piattaforma social, Ned Segal, parlando alla Cnbc. «Quando sei rimosso dalla piattaforma - spiega - sei rimosso dalla piattaforma, che si tratti di un commentatore, di un Cfo o un di ex o attuale funzionario pubblico». «Ricordiamo - aggiunge -che le nostre politiche sono state pensate per assicurare che la gente non inciti alla violenza. E se qualcuno lo fa, viene rimosso. E la nostra linea non permette di tornare indietro».