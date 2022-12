«Pechino intende circondare Taiwan»

Esercito cinese pronto a bloccare uno dei porti di Taiwan

Da Pechino: «A breve cesserà la linea mediana»

L'ira di Pechino, come si difende Taiwan?

ha lanciato tre giorni di esercitazioni militari intorno a, che, secondo la propaganda cinese, rappresenterebbero una risposta, nonostante la contrarietà più volte manifestata dalla Repubblica popolare.Alcuni analisti considerano le manovre come un deterrente scioccante contro qualunque oppositore delle rivendicazioni disull’isola, considerata dallacome parte integrante del suo territorio. Le autorità cinesi hanno reso pubblica una mappa che mostra sei zone intorno aoccupate da potenti mezzi navali e aerei di. Ma questa mattina,ha dichiarato in un avviso alla popolazione che laha aggiunto una settima area di esercitazione militare per navi e aerei «nelle acque intorno aorientale».Le sei zone sono state scelte per la loro importanza in una potenziale campagna per isolaree contrastare l’intervento straniero, ha affermato in un’intervista alla televisione di, rilanciata dal New York Times, il maggiore generale, professore di strategia all’Università della Difesa nazionale di Pechino.Secondo l’esperto, le altre zone potrebbero invece essere utilizzate per bloccare un porto di importanza strategica o attaccare tre delle principali basi militari di. In particolare, la zona vicino a, nel sud dell’isola, dove ci sono basi cruciali per la difesa di, «creerebbe le condizioni per chiudere a chiave la porta e picchiare il cane», ha detto il generale, usando un detto cinese che si riferisce al blocco delle vie di fuga di un nemico.Nel frattempo, il Global Times - come riportato da Askanews - ha affermato che, in queste prime ore, le esercitazioni hanno già coinvolto alcune delle armi più nuove e sofisticate della Cina, inclusi i caccia stealth J-20 e i missili ipersonicie che alcuni di questi missili potrebbero essere lanciati sull’isola, una mossa che sarebbe interpretata come estremamente provocatoria da. «Le esercitazioni non hanno precedenti poiché i missili convenzionali dovrebbero sorvolare per la prima volta l’isola di», ha spiegato il Global Times, citando esperti cinesi. «Le forzepopolare di liberazione entreranno in aree entro 12 miglia nautiche dall’isola e la cosiddetta linea mediana cesserà di esistere», ha aggiunto il tabloid vicino alle autorità di, minacciando dunque incursioni senza precedenti.Da parte sua,sta seguendo da vicino i movimenti militari della Cina , inclusi gli aerei da combattimento che hanno già attraversato la linea mediana. Un rapporto della Central News Agency gestita dal governo di Taipei, che cita fonti governative, ha segnalato che due delle più potenti navi da guerra della Cina - i cacciatorpediniere di tipo 55 - sono state avvistate già martedì al largo della Costa centrale e sudorientale dell’isola: la più vicina si trova entro 37 miglia (60 chilometri) da terra, è stato aggiunto., una ricercatrice delche studia l’esercito cinese e il suo potenziale per attaccare, ha spiegato al New York Times cheutilizzerà «sicuramente» le esercitazioni «come scusa per fare qualcosa che li aiuti a prepararsi a una possibile invasione». «Non si tratta solo di messaggi», ha sottolineato. «Con il pretesto della segnalazione, stanno sostanzialmente cercando di testare la loro capacità di condurre manovre complesse necessarie per un assalto anfibio a».