Lavrov Kiev

La Russia è pronta ad aprire un processo di negoziazione con Ucraina e Turchia sulla questione del grano ucraino. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, a margine del G20 dei ministri degli Esteri in Indonesia. «Siamo pronti per i negoziati con i nostri colleghi ucraini e turchi - ha affermato Lavrov, come riporta Tass - . Abbiamo tutte le soluzioni: se parliamo di grano ucraino, l’Ucraina deve sbloccare i suoi porti, liberarli dalle mine o garantire un passaggio sicuro attraverso i campi minati. Già al di fuori dei mari territoriali dell’Ucraina, Russia e Turchia sono pronte a garantire la sicurezza delle rispettive navi e a portarle nello stretto. Poi andranno nel Mar Mediterraneo da sole». Lavrov ha poi sottolineato come «l’esercito gioca il ruolo principale qui, perché tutto è collegato all’uso della Marina». «Non posso dire quando proseguiranno le trattative, visto che non sono a Mosca da diversi giorni, ma posso confermare che siamo sempre pronti», ha aggiunto il ministro.