Le questioni giudiziarie gonfiano le casse di Donald Trump. L'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alla Casa Bianca, infatti, ha raccolto 7,1 milioni di dollari per la sua campagna elettorale da giovedì, giorno del suo breve arresto in Georgia e della diffusione della foto segnaletica. A renderlo noto Politico, che cita dati forniti dalla squadra dell'ex presidente.

Venerdì, in particolare, è stata una giornata record per la campagna, con quasi 4,2 milioni di dollari raccolti. La sua campagna per le elezioni presidenziali del 2024 non aveva mai raccolto così tanti soldi in 24 ore.

Lo store ufficiale della campagna per il 2024 ha aggiunto otto articoli con la foto segnaletica ormai diventata un’icona. Per cifre che vanno dai 12 ai 34 dollari si possono acquistare adesivi, mug e custodie termiche per bottiglie, magliette a maniche lunghe e corte, bianche e nere, con la foto segnaletica di Trump (la prima scattata a un ex presidente americano) accompagnata dallo slogan "Never Surrender!" (Mai arrendersi).