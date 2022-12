Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, è risultata positiva al coronavirus. La notizia è arrivata mentre era in corso il Consiglio dei ministri sul Recovery Fund

Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, è risultata positiva al coronavirus. La notizia è arrivata mentre era in corso il Consiglio dei ministri sul Recovery Fund. A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede andranno in isolamento, perché erano seduti accanto alla ministra Lamorgese. Tutti gli altri ministri presenti, nonché il premier Giuseppe Conte, verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore.La riunione si è conclusa dopo una breve sospensione. Lamorgese si era sottoposta a tampone questa mattina presso gli uffici del ministero. La discussione sul Recovery Fund è rimasta in stand-by. Stasera, a quanto si apprende, potrebbe esserci al riguardo una nuova riunione tra il premier Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza.