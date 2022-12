PHOTO



"Se non facciamo cambiamenti drastici ora" altri 150 mila americani potrebbero perdere la vita. Lo ha detto il dem James Clyburn, presidente della sottocommissione della Camera dei Rappresentanti che indaga sulla risposta data alla pandemia dall'amministrazione Trump, aprendo i lavori al Congresso. "Per migliorare la nostra risposta - al Covid-19 - dobbiamo identificare e correggere i fallimenti passati e quelli in corso", purtroppo "il governo federale non ha ancora sviluppato e implementato una strategia nazionale per proteggere il popolo americano" dalla pandemia, ha continuato James Clyburn. L'allarme di Fauci La differenza tra la situazione in Europa e quella, piu' drammatica, negli Stati Uniti sarebbe legata ai tempi del "lockdown": l'America avrebbe riaperto "troppo presto". Lo sostiene l'immunologo Anthony Fauci, nel corso dell'audizione davanti alla sottocommissione del Congresso sul coronavirus. "Non abbiamo chiuso abbastanza - ha spiegato - e abbiamo aperto troppo presto". Fauci e', pero', "cautamente ottimista" riguardo l'arrivo del vaccino. "Speriamo - ha aggiunto - che tra fine autunno e inizio inverno potremo avere un vaccino sicuro e efficace". La scadenza indicata dall'immunologo e' diversa da quella su cui punta il presidente Donald Trump, che ha chiesto la disponibilita' del vaccino per ottobre, prima delle elezioni del 3 novembre.