Israele resta in stato di massima allerta per il rischio di attacco da parte dell’Iran, dopo che Teheran ha annunciato ritorsioni in risposta al raid israeliano contro un consolato iraniano la scorsa settimana a Damasco, dove sono rimasti uccisi anche membri dei Guardiani della rivoluzione. La tensione resta alta, con le Forze di sicurezza israeliane (Idf) in massima allerta in tutto il Paese. Lo stesso presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha riferito di aspettarsi a breve un attacco iraniano contro obiettivi israeliani.

Secondo la Cnn, che cita proprie fonti di intelligence, gli Stati Uniti si aspettano che l’Iran colpirà obiettivi all’interno di Israele e nella regione e hanno garantito a Israele che collaboreranno nell’individuare e neutralizzare gli attacchi. L’Iran starebbe spostando numerose risorse militari all’interno del suo territorio, come centinaia di droni e missili da crociera.

Una fonte - citata dall’emittente - ha riferito che gli Stati Uniti avevano osservato l’Iran preparare almeno 100 missili cruise. Non è chiaro se l’Iran si stia preparando a colpire dal suo territorio come parte di un attacco iniziale, o se si stia muovendo per cercare di dissuadere Israele o gli Stati Uniti dal condurre un possibile contrattacco sul suo territorio. «La minaccia è molto chiara e credibile», ha detto una delle fonti. «Hanno messo in atto le basi per condurre l’attacco adesso. Aspettavo solo il momento giusto». Biden ha parlato con il suo omologo israeliano, il primo ministro Benjamin Netanyahu, della minaccia di un attacco iraniano durante una telefonata la scorsa settimana.

Un attacco diretto contro Israele da parte dell’Iran è uno degli scenari peggiori a cui l’amministrazione Biden si sta preparando, poiché porterebbe a una rapida escalation di una situazione già drammatica in Medio Oriente. Un attacco del genere potrebbe portare la guerra tra Israele e Hamas a trasformarsi in un conflitto regionale più ampio, qualcosa che Biden ha cercato a lungo di evitare. Biden riceve briefing più volte al giorno sulla situazione, ha spiegato Kirby. Kirby ha detto venerdì che i funzionari statunitensi sono in «costante comunicazione» con le loro controparti israeliane sulla questione e che sono in corso misure per garantire che Israele sia in grado di difendersi. Nel frattempo, il segretario di Stato Usa Anthony Blinken ha avuto conversazioni telefoniche con i colleghi egiziano e giordano.