Due marinai sono morti e 19 persone sono rimaste ferite, dovute in modo grave, dopo che un veliero della Marina messicana ha urtato il ponte di Brooklyn. Lo ha confermato il sindaco di New York, Eric Adams. L'incidente è avvenuto sabato sera, mentre la nave scuola Cuauhtémoc lasciava la città diretta verso l'Islanda.

Secondo le autorità, il veliero ha perso potenza mentre navigava nell'East River. La cima dei suoi tre alberi si è scontrata con la campata del ponte. L'impatto ha danneggiato parte della struttura della nave, ma non ha provocato danni visibili al ponte stesso.

Eric Adams ha spiegato che “la nave Cuauhtémoc ha perso la potenza e ha colpito il ponte”. Dopo l'incidente, il traffico sulla struttura è stato momentaneamente bloccato. Una prima ispezione ha confermato l'assenza di danni significativi al ponte, che è stato riaperto poco dopo.

Le riprese dai passanti mostrano il momento dello schianto e il caos successivo. In molti video si vedono marinai aggrappati alle sartie danneggiate, ma nessuno di loro è caduto in acqua. I soccorsi sono arrivati ​​in pochi minuti.

Sydney Neidell e Lily Katz, due testimoni, hanno raccontato all'Associated Press di aver assistito all'impatto. “Eravamo seduti a guardare il tramonto quando abbiamo visto la nave colpire il ponte”, ha detto Neidell. Katz ha aggiunto: "Abbiamo visto qualcuno penzolare dall'albero maestro. Era legato a un'imbracatura ed è rimasto sospeso per almeno 15 minuti prima che lo portassero in salvo."

La Cuauhtémoc è una nave scuola della Marina messicana. Naviga regolarmente per formare ufficiali e cadetti, ed era in visita ufficiale a New York. L'incidente è avvenuto durante la partenza.

Le cause precise dello schianto sono ancora sotto indagine. Le autorità messicane stanno collaborando con quelle statunitensi per chiarire la dinamica. La Marina messicana ha confermato che aggiornamenti appena disponibili.

La presidente eletta del Messico, Claudia Sheinbaum, ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime. “Siamo profondamente addolorati per la perdita di due membri dell'equipaggio della nave scuola Cuauhtémoc, deceduti nel tragico incidente nel porto di New York,” ha scritto in un post su X. “La nostra solidarietà e il nostro sostegno vanno alle loro famiglie.”

Sheinbaum ha aggiunto che l'ambasciatore Casabella negli Stati Uniti e il Consolato generale a New York stanno fornendo assistenza ai feriti e supporto alla Marina. “Stiamo monitorando la situazione”, ha detto, “e il Segretario della Marina continuerà a fornire aggiornamenti.”