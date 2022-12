PHOTO



Svolta nell'indagine sull'omicidio della dottoranda torinese Valentina Tarallo. La ragazza, 29 anni, è stata uccisa a colpi di spranga mentre usciva dall'università.Caduto il movente di rapina perchè il portafoglio è stato ritrovato, ora gli inquirenti cercano un uomo di origine africana, che avrebbe avuto una relazione sentimentale con la donna. Si ipotizza che l'uomo abbia trovato rifugio in Italia, ma intorno alle indagini vige ancora il massimo riserbo. Al momento dell'agguato, Valentina stava rientrando nella sua abitazione di Ginevra, in Svizzera, poco lontano dall'ospedale. La ragazza frequentava un dottorato in biologia molecolare.