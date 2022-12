Il Consiglio Nazionale Forense esprime il proprio sostegno alla conferma da parte del ministro Orlando di Santi Consolo a capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ( Dap).

Il Consiglio Nazionale Forense ha peraltro avuto modo di collaborare proficuamente con Santi Consolo in alcune sue iniziative in favore di un rinnovato metodo di amministrazione del sistema penitenziario italiano secondo una cultura della pena detentiva che sia costituzionalmente vocata a finalità riabilitative e non solo afflittive.

Il Cnf manifesta apprezzamento anche per la qualità del lavoro e il senso di responsabilità degli agenti e dei soggetti tutti a diverso titolo impegnati professionalmente nella complessa realtà carceraria del nostro Paese.