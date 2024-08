La Russia ha ufficialmente dichiarato indesiderata la Clooney Foundation for Justice, inserendola nell'elenco delle organizzazioni «indesiderate». Le autorità russe accusano la fondazione di George e Amal Clooney di condurre attività su «scala hollywoodiana» con l'obiettivo di «screditare» il Paese. Secondo la Procura Generale russa, la fondazione promuove iniziative per avviare processi penali contro i leader russi e diffonde pubblicamente «informazioni pseudo-negative».

L'accusa della Russia si concentra sull'appoggio che la Clooney Foundation avrebbe fornito a «falsi patrioti» che hanno lasciato la Russia, oltre a sostenere altre associazioni che le autorità locali considerano «terroristiche». La Tass, principale agenzia di stampa russa, ha riportato le dichiarazioni della Procura, la quale sostiene che la fondazione, «celandosi dietro idee umanitarie», miri in realtà a destabilizzare il Paese.

La Clooney Foundation for Justice, attiva in oltre 40 paesi, si propone di aiutare le vittime di «atrocità di massa» nella loro ricerca di giustizia. Fondata da Amal e George Clooney, la fondazione ha guadagnato riconoscimento internazionale per il suo impegno nella difesa dei diritti umani e nella promozione della giustizia globale.