La ’avrebbe progettato un attentato alla vita del procuratore di Catanzaro , Nicola Gratteri. La segnalazione, arrivata diverse settimane fa dal, secondo quanto scrive oggi «Il Fatto quotidiano», sarebbe rimasta, fino a oggi, riservata solo agli ambienti investigativi e istituzionali. I servizi di sicurezza del paese straniero avrebbero appreso la notizia in seguito a intercettazioni. Di conseguenza le misure di protezione a tutela del magistrato, già in passato oggetto di minacce, sono state rafforzate.Secondo quanto riporta il quotidiano «l'attentato si sarebbe dovuto consumare lungo il tragitto che collega l'abitazione del magistrato e il suo ufficio». Gli apparati di sicurezza hanno immediatamente informatotant'è che stata rinforzata con l'aggiunta di altre tre autovetture blindate una delle quali è fornita di «» per inibire, al passaggio di Gratteri e degli agenti che lo tutelano, le frequenze gsm e tutte le altre utilizzate per le trasmissioni radio e cellulari. Inoltre sono stati messi sotto scorta anche la moglie del magistrato e i figli che studiano fuori dalla. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo la Procura di Salerno competente nelle inchieste in cui sono parte offesa