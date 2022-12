PHOTO



La regina Elisabetta è risultata positiva al Covid-19 domenica e presenta sintomi lievi, ma prevede di continuare a svolgere compiti leggeri questa settimana, ha affermato Buckingham Palace. La salute della regina di 95 anni, che è vaccinata contro il coronavirus, è sotto i riflettori da quando ha trascorso una notte in ospedale lo scorso ottobre per un disturbo non specificato in seguito al quale i medici le hanno consigliato di mettersi a riposo. «La regina oggi è risultata positiva al Covid", ha affermato Buckingham Palace. «Sua Maestà sta vivendo lievi sintomi simili al raffreddore, ma prevede di continuare i compiti leggeri a Windsor nella prossima settimana. Continuerà a ricevere cure mediche e seguirà tutte le linee guida appropriate». Il figlio Carlo, 73 anni, erede al trono, all'inizio di questo mese si è ritirato da un evento dopo aver contratto il Covid per la seconda volta. Secondo una fonte di Buckingham Palace avrebbe incontrato la regina giorni prima.