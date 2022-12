La Regina Elisabetta era davvero «molto favorevole» alla Brexit, ha rivelato ieri una fonte alla Bbc, secondo cui la Sovrana aveva fatto commenti in sostegno dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea nel corso di un pranzo diversi mesi prima del voto. Prima della rivelazione del tabloid Sun lanciata a marzo con il titolo «La Regina sostiene Brexit», Laura Kuenssberg la responsabile del desk politico della Bbc era stata informata della notizia che aveva tuttavia deciso di non pubblicare perché non era sostenuta da una seconda fonte. «In una chiacchierata casuale con uno dei miei contatti, questo mi ha detto, “sai cosa? A un certo punto verrà fuori e te lo dico ora ma non so se la Bbc se ne occuperà, ma la Regina ha detto in occasione di un pranzo privato, di ritenere che avremmo dovuto lasciare l’Unione europea”. Non capisco perché non possiamo uscire e basta. Quale è il problema? avrebbe testualmente detto la Regina. Ho passato i successivi giorni a cercare di dimostrare che fosse vero, non ho trovato prove. Poco dopo, qualcun altro l’ha fatto. La storia è venuta fuori, sia vera o meno», ha ricordato Laura Kuenssberg.

Il Sun aveva sostenuto di avere due diverse fonti a sostegno della storia, secondo cui la Regina avrebbe fatto le sue osservazioni a un pranzo al castello di Windsor a cui era presente Nick Clegg, allora vice premier che aveva successivamente definito la notizia del tabloid priva di fondamento.

In un discorso pubblico fatto prima del referendum, Elisabetta aveva dato l’impressione di ammonire i suoi sudditi a rimanere parte della Ue, ricordando le tragiche conseguenze a cui hanno portato in passato le divisioni nel continente, ma, come impone la prassi della monarchia costituzionale, non si è mai esposta e non ha mai fornito nessuna indicazione di voto.