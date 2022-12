PHOTO



Jeff Bezos, il fondatore di Amazon.com, darà in beneficienza la maggior parte del suo patrimonio di 124 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il miliardario in un’intervista alla Cnn spiegando che destinerà gran parte della sua ricchezza alla lotta contro il cambiamento climatico e al sostegno di persone in grado di «combattere le profonde divisioni sociali e politiche che affliggono l’umanità». Senza fornire ulteriori dettagli, Bezos ha detto che lui e la sua compagna Lauren Sànchez, giornalista e filantropa, stanno cercando di individuare gli strumenti per poter donare questo denaro. Alla domanda se intende donare la maggior parte del suo patrimonio nell’arco della sua vita, Bezos ha risposto in modo diretto: «Sì». Il miliardario ha stanziato 10 miliardi di dollari per combattere il cambiamento climatico e proteggere la natura attraverso il progetto Bezos Earth Fund, di cui è presidente. Bezos, che si è dimesso da amministratore delegato di Amazon nel 2021, possiede circa il 10% del gigante dell’e-commerce, insieme all’organizzazione giornalistica Washington Post e la società di turismo spaziale Blue Origin.