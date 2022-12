PHOTO



Se la Russia dovesse utilizzare armi chimiche nel conflitto in Ucraina la Nato dovrebbe «pensare seriamente a cosa fare, sarebbe un punto di svolta, un cambiamento di scenario». In un’intervista alla Bbc il presidente polacco Andrzej Duda rompe gli indugi prova a offrire una sponda al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che dal momento dell'invasione russa chiede un sostegno da parte dell'alleanza atlantica. «Tutti speriamo che non accada - dice Duda - ma penso che Putin possa usare qualsiasi cosa in questo momento, in cui si trova in una situazione difficile. Politicamente, ha già perso questa guerra e militarmente non la sta vincendo». Se il leader russo attuasse questa strategia, a parere di Duda la Nato «dovrebbe sedersi al tavolo e pensare seriamente a cosa fare, perché poi inizia a essere pericoloso, non solo per l’Europa, ma per il mondo intero». Del resto la Polonia sente sempre più da vicino l'avanzata russa. L'attacco di questa mattina alla base militare di Yavoriv, colpita dai missili putiniani, è avvenuto a pochi chilometri dal confine con Varsavia.