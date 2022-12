Il 17 sarà ricevuta dal Papa, il 18 in Senato. Venerdì prossimo guiderà lo sciopero dei giovani per il clima a Roma, in Piazza del Popolo

La piccola ambientalista svedese che ha smosso l'Europa e il mondo con le sue battaglia per il clima è arrivata in Italia. Greta Thunberg sarà il 17 aprile in visita da Papa Francesco, il 18 aprile in Senato, il 19 in piazza del Popolo con i giovani di Fridays for Future Roma. Ora, è in viaggio verso il parlamento europeo, dove terrà un discrso e incontrerà il presidente, Antonio Taiani. Poi prenderà un treno diretta in Italia. Un'agenda fitta, insieme ai suoi genitori. L'obiettibvo della visita è di sensibilizzare l'opinione pubblica italiana sul tema dei cambiamenti climatici.