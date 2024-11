La nave Libra ha raggiunto questa mattina il porto di Shengjin in Albania, trasportando un gruppo di 8 migranti. Alle 8 del mattino, l’imbarcazione, partita mercoledì da Lampedusa, ha attraccato in Albania. A bordo si trovavano sei migranti provenienti dall’Egitto e due dal Bangladesh, che le autorità locali hanno subito trasferito presso il centro di accoglienza per le procedure di verifica e controllo sanitario. Dopo i controlli, il gruppo proseguirà verso il campo di Gjadri.

L’arrivo segna un nuovo episodio nella gestione dei flussi migratori verso l’Albania, Paese che da tempo collabora con l’Italia per ridurre la pressione sui centri di accoglienza italiani. Il primo gruppo di migranti trasferito in Albania era arrivato il 16 ottobre ma, a seguito di una sentenza del Tribunale di Roma, è stato rapidamente rimandato indietro. La decisione del tribunale italiano si è basata sul fatto che i migranti non provenivano da Paesi sicuri, ritenendo quindi inappropriato il trasferimento definitivo.

Il tema resta al centro del dibattito. Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, ha spiegato che i tribunali italiani decidono caso per caso e che l’Anm mantiene un ruolo neutrale rispetto alle politiche del governo. «Non facciamo opinione sulle scelte del governo» ha chiarito Santalucia durante un’assemblea a Bologna. Ha aggiunto: «Registro che sempre più pronunce vanno in senso contrario alle scelte governative».