I dati sul contagio di coronavirus in Lombardia "mostrano dei trend in calo, confermati da tanti punti di vista. Oggi forse e' la prima giornata positiva di questo mese durissimo". A dirlo e' l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, in una diretta Facebook.Per Gallera "si vede la luce in fondo al tunnel". "Il dato più bello" della giornata in Lombardia è il calo dei ricoveri, dato che è "il primo giorno che questo succede": è quanto ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera spiegando che le persone ricoverate oggi sono 9266, mentre ieri erano 9.439, quindi 173 in meno. Si è ridotta di quasi il 50% la crescita di casi positivi sia a Milano città che in tutta la provincia. Secondo i dati resi noti dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, i positivi a Milano città sono 2176 con un aumento di 137 casi, mentre ieri era di 210 e due giorni fa di 279. In tutta la provincia i positivi sono 5326, con un aumento di 230, mentre ieri erano 424 in più e l'altro ieri 868.