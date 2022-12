PHOTO



"Le parole del capo dipartimento della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli ci lasciano a dir poco basiti". E' il duro commento del vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala alla dichiarazione di Borrelli di qualche ora prima: "Anche nei giorni scorsi ho detto che non uso la mascherina, ma rispetto le regole del distanziamento sociale. La mascherina è importante, se non si rispettano le distanze, per evitare l'infezione da virus". Duro il vicegovernatore Lombardo: "Di fatto - aggiunge - Borrelli prende nettamente le distanze dal nostro provvedimento sulla necessita' di coprire le vie respiratorie quando si esce di casa. Un modo di comportarsi che non esitiamo a definire imprudente e che davvero fatichiamo a comprendere. Non capiamo se si stia sottovalutando il diffondersi del contagio o se ci sia una mancanza di approfondita conoscenza di cio' che e' successo nelle aree maggiormente colpite nel mondo. In Cina o negli USA non si gira a naso e bocca scoperti. E' un momento che richiederebbe una forte coesione, in particolare nelle linee guida per la protezione dei cittadini, ma pare che venga sempre messo in discussione cio' che in Lombardia costruiamo con tanta fatica per la salute della popolazione".