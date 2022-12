È polemica a distanza tra la famiglia Regeni e Roberto Vecchioni. «Non vogliamo canzoni e libri su Giulio». Lo hanno detto Claudio e Paola Regeni ieri mattina al Salone del Libro. «Non abbiamo bisogno di canzoni come quella di un noto cantautore settantenne ha detto Paola Regeni - e non abbiamo bisogno di libri che promettono verità inedite. Se qualcuno ha informazioni utili o qualche scoperta che noi non abbiamo, venga da noi a raccontarla e poi scrive i libri». Poi ha invitato la stampa «a non fare scoop facili che durano pochi giorni, ma che possono bruciare fonti importanti».