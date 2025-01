Funzionari cinesi stanno considerando la possibilità di cedere le operazioni statunitensi di TikTok al miliardario Elon Musk, qualora ByteDance, proprietaria della piattaforma, non riuscisse a impedire la messa al bando negli Stati Uniti. Lo ha riferito l'agenzia economica "Bloomberg", citando fonti anonime informate sulla vicenda.

I funzionari cinesi preferirebbero che TikTok rimanesse sotto il controllo di ByteDance, che ha presentato ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti contro il divieto. Tuttavia, uno scenario allo studio prevederebbe che X, la piattaforma di Musk, prenda il controllo delle operazioni di TikTok negli USA attraverso un accordo di cogestione.

Secondo le fonti, non è stata ancora presa una decisione definitiva. TikTok, Musk e la sua piattaforma X non hanno rilasciato commenti in merito. Anche i regolatori cinesi, come l'Amministrazione del Cyberspazio e il Ministero del Commercio, hanno evitato dichiarazioni ufficiali.

La scorsa settimana, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha mostrato segnali di voler confermare una legge del Congresso federale. La normativa costringerebbe ByteDance a vendere le operazioni di TikTok negli USA entro il 19 gennaio, pena il divieto della piattaforma sul territorio statunitense.

Il Congresso ha motivato il provvedimento con timori per la sicurezza nazionale, sostenendo che TikTok potrebbe essere sfruttata dalla Cina per influenzare in modo improprio processi elettorali e democratici negli Stati Uniti.