La Cina ha inaugurato oggi la sua quinta stazione di ricerca in Antartide, chiamata Qinling, in onore di una catena montuosa che attraversa il centro del Paese e che simboleggia la «diversità geografica, storica e culturale» del gigante asiatico, ha riferito l'emittente statale CCTV.

La nuova stazione, a forma di croce e situata sull'isola Inexpressible nel Mare di Ross, può ospitare 80 persone in estate e 30 in inverno in uno spazio di 5.244 metri quadrati. La stazione, che si aggiunge alle altre quattro presenti in Cina nel continente ghiacciato, è stata progettata per ospitare esperti che condurranno ricerche scientifiche in campi quali l'ambiente atmosferico, l'ambiente marino e l'ecologia.

Il nome di Qinling è stato scelto dopo un processo di consultazione pubblica e in conformità con la regola secondo cui le stazioni antartiche cinesi devono prendere il nome di famose montagne cinesi. Long Wei, vicedirettore dell'Ufficio di ricerca polare del Ministero delle risorse marine, ha dichiarato all'emittente che il nome ha anche «un legame geografico con la posizione della stazione», poiché in Antartide esiste un'altra catena montuosa che divide il territorio in due parti: la catena montuosa transantartica. Long ha anche sottolineato che la stazione di Qinling ha un design «ecologico ed efficiente», che riduce il consumo energetico e l'impatto ambientale, oltre a poter essere utilizzata come «spazio verde».