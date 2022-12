PHOTO



Botta a risposta a distanza tra la Casa Bianca e la cancelliera tedesca Angela Merkel. "La Germania sta usando un euro esageratamente sottovalutato" per "approfittarsi" degli Stati Uniti e dei suoi partner europei", ha infatti attaccato Peter Navarro, il numero uno del consiglio nazionale per gli scambi commerciali in un'intervista al Financial Times. Navarro definisce la Germania come uno dei maggiori ostacoli all'accordo commerciale fra gli Stati Uniti e l'Europa e dichiara morto il Ttip. Immediata la replica della Cancelliera: "La Germania è un paese che ha sempre incoraggiato la Bce a fare una politica indipendente, così come ha fatto la Bundesbank quando ancora non c'era l'euro e per questo non influenzeremo in alcun modo il comportamento della Bce. Perciò non posso e non vog