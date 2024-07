Casa Bianca ha precisato che Joe Biden porterà a termine il suo mandato, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha annullato la corsa per la rielezione e annunciato il suo sostegno alla vicepresidente, Kamala Harris, per sostituirlo come candidata ufficiale del Partito democratico. Andrew Bates, portavoce della presidenza Usa, ha detto all'emittente "Cnn" che Biden è "ansioso di continuare a lavorare e portare a termine il suo mandato, portando ulteriori risultati per i cittadini".

''Il Presidente Biden ha ereditato un'economia in caduta libera, un tasso di criminalità violenta alle stelle e alleanze a pezzi dal suo predecessore. Ha ribaltato la situazione per ottenere la più forte crescita economica del mondo e il più basso tasso di criminalità violenta in quasi 50 anni, rendendo la Nato più grande che mai. Non vede l'ora di concludere il suo mandato e di ottenere altri risultati storici per il popolo americano'', ha dichiarato Bates all'emittente americana. E ha proseguito: ''Questo include continuare a ridurre i costi, creare posti di lavoro e proteggere la sicurezza sociale, opponendosi al programma MAGAnomics che peggiorerebbe l'inflazione e ci porterebbe in recessione. E continuerà a lottare per proteggere le libertà degli americani dai divieti radicali sull'aborto e dagli attacchi allo Stato di diritto''.

In seguito al ritiro di Biden, i repubblicani hanno chiesto in massa le sue immediate dimissioni, sostenendo che se non è rieleggibile non dovrebbe continuare a governare. La leadership repubblicana del Congresso, così come figure influenti all'interno del partito, hanno delineato quale sarà la linea di attacco contro la vicepresidente, Kamala Harris, che Biden ha già appoggiato per assumere il ruolo di candidata democratica per novembre. I conservatori hanno accusato la Harris di aver coperto il "declino mentale" di Biden e l'hanno incolpata della politica di immigrazione degli Stati Uniti, che descrivono come un "disastro".

Guidati dal presidente della Camera Mike Johnson, oggi alcuni pesi massimi del Partito Repubblicano a Capitol Hill hanno espresso il desiderio di vedere Biden fuori dalla presidenza, affermando che se non è in grado di correre per la rielezione, non può nemmeno guidare il Paese. "Se Joe Biden non è in grado di candidarsi alla presidenza, non è in grado di servire come presidente. Dovrebbe dimettersi immediatamente dal suo incarico", ha scritto Johnson sul suo account della piattaforma X, dove ha anche attaccato direttamente la Harris.

Intanto salgono a 46,7 milioni di dollari le donazioni raccolte dal partito Democratico sulla piattaforma ActBlue dopo l'annuncio del ritiro del presidente degli Stati Uniti Joe Biden dalla corsa per un secondo mandato. La piattaforma di raccolta fondi per i Democratici ActBlue ha fatto sapere di aver registrato il più alto importo di donazioni in un solo giorno nelle elezioni 2024, dopo che Biden si è ritirato e annunciato il sostegno alla sua vice Kamala Harris.