Dopo Calabria, Sicilia e Sardegna, dal 11 al 19 settembre il Partito Radicale e l’Unione delle Camere Penali Italiane organizzano una “Carovana per la Giustizia” che attraverserà tutta la Puglia. La Carovana partirà da Roma domenica 10 settembre.

Ne faranno parte oltre dieci militanti e dirigenti del Partito Radicale, tra cui i coordinatori della Presidenza Rita Bernardini e Sergio D’Elia. La Carovana farà la prima tappa a Foggia: in mattinata ci sarà la proiezione del docu- film Spes contra Spem, con la regia di Ambrogio Crespi, all’Istituto Tecnico Economico Blaise Pascal e poi visita nel carcere foggiano; proseguirà poi in tutte le province pugliesi, con ingressi in tutti gli altri istituti di pena della regione: San Severo, Lucera, Trani, Turi, Bari, Brindisi, Taranto, Lecce. Gli obiettivi: raccolta firme sulla proposta di legge per la separazione delle carriere dei magistrati, che al momento è stata sottoscritta da oltre 63300 cittadini, di cui molti detenuti, e iscrizioni al Partito Radicale che entro il 31 dicembre deve raggiungere i 3000 iscritti.