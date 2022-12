PHOTO



Riparte il calcio in Germania, dopo 66 giorni di stop, con il poker del Borussia Dortmund nel derby della Ruhr. In un Signal Iduna Park deserto, la squadra di Lucien Favre ha travolto con un 4-0 lo Schalke 04. A segno Erling Haaland, prima rete post stop coronavirus, doppietta di Raphael Guerreiro e rete di Thorgan Hazard. Superiore per tutta la partita, il Dortmund non ha lasciato che l'assenza dei circa 80.000 tifosi fosse un handicap nel cammino verso il titolo. Il protocollo anti Covid-19 è rispettato alla perfezione: nessun abbraccio, né stretta di mano, allenatori in mascherina e nessun tifoso all’esterno dello stadio. Il Borussia si trova ora ad una sola lunghezza dal Bayern Monaco, impegnato contro l’Union Berlino. A fine partite i calciatori del Dortmund hanno festeggiato la vittoria sotto la curva vuota, omaggiando virtualmente i tifosi che hanno assistito alla partita da casa. Frenata della terza in classifica, con il Lipsia che ha pareggiato in casa 1-1 con il Friburgo, mentre il Wolfsburg ha vinto fuori casa con l'Augsburg per 2-1. Vittoria dell’Hertha per 3-0 in casa dell’Hoffenheim, e infine 0-0 tra Fortuna Dusseldorf e Paderborn.