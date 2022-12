PHOTO



A Bruxelles "è tutto pronto" per l'attivazione della Brexit. Lo dice un portavoce della Commissione Ue, dopo che il governo britannico ha fatto sapere che attiverà l'articolo 50 del Trattato di Lisbona il 29 marzo, avviando ufficialmente la procedura di uscita del Regno Unito dalla Ue. Dopo che il governo del Regno Unito ha annunciato la sua intenzione di attivare l'articolo 50 del trattato il 29 marzo, l'Unione Europea è pronta a "iniziare i negoziati", ha detto il portavoce della Commissione, Margaritis Schinas. "Siamo stati informati in anticipo. Aspettiamo la lettera e ora sappiamo che arriverà il 29 marzo. Per parte nostra tutto è pronto", ha spiegato il portavoce, ricordando le prossime tappe del processo che dovrebbe portare all'uscita del Regno Unito dall'Ue. "Il primo passo dopo la notifica sarà l'adozione di linee guida da parte del Consiglio europeo. La Commissione poi adotterà una raccomandazione per aprire i negoziati" e saranno i governi a "adottare il mandato per il capo-negoziatore dell'Ue, Michel Barnier", ha detto Schinas. Toccherà al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, convocare i capi di Stato e di governo dei 27 per il vertice che dovrà adottare le linee guida del negoziato.