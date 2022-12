Allarme colera a Mariupol

L'esercito russo sta trattenendo circa tremila civili diin una ex colonia penale ae tra loro ci sono anche 30 volontari arrivati nella città assediata sulper portare aiuti umanitari. Lo denuncia il difensore civico ucraino per i diritti umaniaffermando che i civili vengono trattenuti dall'esercito russo per un mese, ma chi è considerato «particolarmente inaffidabile» come ex soldati e poliziotti è trattenuto per due mesi. Lo riporta l'Adnkronos. E c'è apprensione per gli oltre 260 soldati ucraini che hanno lasciato l'acciaieriae sono stati trasferiti nel territorio controllato dallaaveva reso noto che i militari sarebbero stati in seguito scambiati con prigionieri russi. Ma per il presidente della, si tratta di «criminali nazisti non devono essere oggetto di scambio e devono perseguirli». Il presidente russo Vladimir «Putin ha garantito che saranno trattati in linea con le leggi internazionali in materia», ha dichiarato il portavoce del, senza chiarire se saranno considerati come criminali di guerra o come prigionieri di guerra.interrogherà i combattenti che si trovavano nello stabilimento, riporta intanto l’agenzia Tass.Nei territori«occupati», in particolare a, c'è «il rischio che si diffondano molte malattie, soprattutto il colera». A lanciare l'allarme durante un briefing è stata, coordinatrice delle emergenze sanitarie per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)., citata dal portale di notizie "Ukrinform", ha spiegato che «secondo le informazioni che riceviamo dalle ong, ale acque reflue si mescolano con l'acqua potabile». Il rischio di diffusione di malattie ha spintoa chiedere di prendere "precauzioni: prepariamo vaccini e cooperiamo con le ong che possono visitare la città e sostenere le persone». Svezia e Finlandia presenteranno oggi la loro domanda di adesione alla. Lo ha annunciato ieri la premier svedese,, nel corso di una conferenza stampa. «Sono felice che abbiamo intrapreso la stessa strada e che possiamo farlo insieme», ha dettonel corso di un punto stampa congiunto con il presidente finlandese,«Nonostante le forze russe abbiano assediatoper oltre dieci settimane, la resistenza ha rinviato la conquista della città da parte della». Lo scrive l'intelligence britannica nel suo ultimo rapporto sulla situazione in, parlando di «frustrazione» per le truppe inviate dae di «perdite di uomini tra le forze russe». A questo punto, scrive l'intelligence di, «nel tentativo di avere la meglio sulla resistenza ucraina, laha fatto un notevole uso di altro personale. Questo ha portato a un notevole dispiegamento di forze cecene'', ovvero ''diverse migliaia di combattenti concentrati soprattutto a».