Mai immagine può raccontarci in modo più perturbante la barbarie del sistema penale americano dell’esecuzione subita lo scorso anno dal 58enne Kenneth Eugene Smith in una prigione dell’Alabama.

Un’esecuzione “finita male” con l’uomo che è rimasto legato alla barella per oltre tre ore mentre il boia e i suoi assistenti provavano inutilmente di infilare nelle sue vene gli aghi per l’iniezione letale, decine di tentativi sulle braccia, poi sul collo all’altezza della clavicola, mentre due funzionari del carcere gli bloccavano la testa: «I suoi carnefici sapevano bene che in quel punto non potevano ragionevolmente trovare una vena ma hanno continuato a torturalo». Nei momenti più concitati la barella di Smith è stata inclinata a novanta gradi in una postura di «crocifissione inversa» per favorire l’entrata degli aghi. Alla fine però hanno dovuto desistere e la procedura è stata annullata. Anzi, è stata rinviata: il procuratore generale dell’Alabama Steve Marshall ha chiesto alla corte suprema di fissare al più presto la data per una nuova esecuzione. Che avverrà con un metodo sperimentale, ovvero tramite ipossia da azoto. Oltre all’Alabama anche Oklahoma e Mississippi hanno autorizzato l’ipossia da gas azoto ma finora nessun condannato a morte è mai stato soppresso con questo metodo negli Stati Uniti. In tal senso Smith sarà una cavia.

Difficile immaginare un supplizio più crudele del dover affrontare il boia per una seconda volta sottoponendosi a un agonia sconosciuta: «È disumano e terribile giustiziare qualcuno con un metodo di cui non si conoscono le ancora le conseguenze», ha tuonato l’Equal Justice Initiative, un gruppo di avvocati e giuristi che da anni si batte per l’abolizione della pena capitale.

I sostenitori dell’ipossia da azoto affermano ce si tratta di un sistema indolore che farà perdere i sensi al condannato in pochi minuti, per i suoi detrattori invece ci sono molte probabilità che le cosa vadano storte

Smith era stato condannato nel 1988 per l’omicidio di Elizabeth Dorlene Sennett moglie di un pastore protestante. Dalle indagini emerse che la donna fu uccisa su commissione, per circa mille dollari: era stato infatti lo stesso reverendo a ingaggiarlo come killer per poter disporre dell’assicurazione sulla vita della consorte e pagare i debiti da cui era sommerso. Con 11 voti favorevoli e uno contrario la giuria stabilì per Smith la prigione a vita senza possibilità di libertà condizionale ma un giudice impugnò la sentenza tramutandola in pena di morte. Oggi peraltro non sarebbe possibile perché nel 2017 l’Alabama ha approvato una legge che impedisce ai giudici di modificare i verdetti delle giurie popolari.