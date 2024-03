Pasticciaccio brutto a Buckingham Palace sullo scatto “contraffatto”. La principessa del Galles, Kate Middleton, si è addossata tutta la colpa scusandosi sui social per la pubblicazione della foto – la prima dopo l’intervento subito all’addome – che la mostrava circondata dai tre figli in occasione della Festa della mamma che nel Regno Unito si celebrava ieri.

«Come molti fotografi dilettanti, occasionalmente sperimento l’editing - afferma Kate - Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri», scrive Kate sul proprio profilo ufficiale su X.

Lo scatto pensato per mettere a tacere i rumors sulla principessa era stato ritirato dalle più importanti agenzia di stampa che sospettavano fosse stato manipolato: secondo le quattro agenzie coinvolte la foto non soddisfa gli standard in quanto avrebbe subito una «revisione post pubblicazione». Nell’immagine si nota infatti una «incoerenza nell’allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte», la figlia femmina della di Kate Middleton e del principe William.

L’immagine, scattata dal principe William e pubblicata da Kensington Palace - residenza della coppia - in occasione della festa della mamma, mostrava la donna circondata dai suoi tre figli. La foto è stata la prima ufficiale della principessa del Galles dopo l’intervento chirurgico addominale avvenuto due mesi fa, che l’ha costretta a un lungo periodo di degenza e di lontananza dalla scena pubblica. La pubblicazione della foto avrebbe dovuto tranquillizzare tutti i cittadini preoccupati per le sorti della principessa, oltre che accantonare alcune speculazioni circolate sulla stampa secondo cui la donna avrebbe un tumore, una versione sempre smentita da Kensington Palace. Tuttavia, dopo poche ore dalla pubblicazione, sui social media decine di utenti hanno messo in dubbio la veridicità della foto.