Sono almeno 28 le persone che hanno perso la vita in un attacco suicida compiuto nel centro di Kabul.L'esplosione che ha scosso il centro di Kabul è avvenuta nell'ora di punta del mattino, alle 9 a Pul-I-Mahmod, in una zona in cui si trovano diversi compound militari e diverse ambasciate. Dopo l'esplosione sono stati uditi colpi d'arma da fuoco e testimoni hanno visto un numero imprecisato di uomini armati penetrare nel compound. "Gran parte dei morti sono civili, inclusi donne e bambini e dei 327 feriti 180 sono ricoverati in ospedale", ha precisato il capo della polizia Abdul Rahman Rahimi in una nota. Secondo l'ufficiale all'attacco hanno preso parte due miliziani: uno è morto facendosi esplodere a bordo di un camioncino, mentre il secondo è stato ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza mezz'ora più tardi. Il camion-bomba è esploso in una parcheggio nei pressi di alcune officine per la riparazione di auto adiacenti a una installazione dell'intelligence