Juventus indagata, nel mirino i rapporti con Cristiano Ronaldo

Secondo i pm, Paratici era la mente delle plusvalenze

Indagine sulle Juventus, le intercettazioni

Cobolli Gigli: «Accertamenti sulla Juventus? Vicenda spiacevole»

Contestate le trattative della Juventus con Marsiglia, Barcellona e Genoa

Juventus, accertamenti anche sullo scambio Romero-Demiral

ha aperto una inchiesta nei confronti dei vertici della, dal presidente Andreafino al vicepresidente Pavel Nedved all’ex responsabile dell’area sportiva Fabio, con l’accusa di falso in bilancio. Le indagini «sono volte all’accertamento di ipotesi di reato di false comunicazioni delle società quotate ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti, nei confronti del vertice societario- si legge in una nota della procura di Torino - Al vaglio ci sono diverse operazioni di trasferimento di giocatori professionisti e le prestazioni rese da alcuni agenti coinvolti nelle relative intermediazioni. È altresì ipotizzato a carico della società il profilo dì responsabilità amministrativa da reato, previsto qualora una persona giuridica abbia tratto vantaggio dalla commissione di taluni specifici illeciti».Ci sono accertamenti anche sui rapporti economici connell'inchiesta della procura di Torino e della guardia di finanza sui conti della Juventus che ieri ha portato a una serie di perquisizioni. Il calciatore non risulta indagato. I militari però hanno ricevuto dai magistrati l'incarico di cercare «documenti e scritture private» relative al contratto e alle retribuzioni arretrate.È l’ex responsabile dell’area sportiva, ora al, l’artefice «della pianificazione preventiva delle plusvalenze». Nel decreto di perquisizione disposto dalla- che indaga i vertici della società bianconera - si legge che i vertici del Cda «in primis il presidente Andrea, appaiono, di fatto, ben consapevoli della condotta attuata dall’ex manager bianconero e delle conseguenze estremamente negative sotto il profilo finanziario non certo derivanti solo dal contesto pandemico in atto». Con il sistema delle plusvalenze sulla compravendita di calciatori la Juventus ha generato un «ricavo di natura meramente contabile e in ultima analisi fittizio» mascherando perdite di esercizio:. Questa in sintesi è l'ipotesi su cui stanno lavorando la procura di Torino e la Guardia di Finanza con l'operazione "Prisma", l'indagine che ieri ha portato a una serie di perquisizioni nelle sedi della società bianconera.Laparagonata a una «macchina ingolfata» a causa di investimenti oltre le previsioni di budget e di altre operazioni poco accurate, tra cui gli stipendi eccessivi. E lo scenario che stanno disegnando gli inquirenti della procura di Torino nell'inchiesta che ieri ha portato la Guardia di Finanza a perquisire le sedi della società. Nel corso dell'indagine sono state svoltesulle plusvalenze della Juventus «è certamente una vicenda spiacevole ma penso che si tratti di un incidente di percorso, una disavventura». Lo dice all’Adnkronos l’ex presidente bianconero, che trova «difficile fare un commento sulle accuse, si tratta di argomenti di difficile definizione come la valutazione dei giocatori: non sono certo immobili o automobili., né di pensare che le azioni non siano state corrette». «Chiaro - conclude Cobolli Gigli - che in questo momento la vicenda richiami attenzione, per tifosi e per chi non è tifoso della Juventus, ma sarà presto superata da altri fatti ed eventi.del ventenneper 8 milioni di euro, in cambio della cessione alla stessa cifra di, 19ennenato a Torino da genitori camerunensi e cresciuto nel vivaio della. È una delle cosiddette operazioni «a specchio» finite nel mirino della procura di Torino, che ha indagato i vertici del club bianconero. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti sono finite pure numerose cessioni di giovani calciatori dell'Under 23 «con corrispettivi rilevanti e fuori range» rispetto a calciatori del medesimo livello e categoria. È il caso dell'acquisto dal Barcellona di, attaccante spagnolo ventenne ora in prestito al club spagnolo, per 8,2milioni di euro, in cambio del centrocampista brasiliano 23enneMatheus Pereira valutato 8 milioni di euro. Nel mirino degli inquirenti anche le cessioni e le acquisizioni effettuate in prossimità della scadenza contrattuale, come nel caso dell'acquisto per 18 milioni di euro didal Genoa, con contestuale cessione allo stesso Genoa diper 10 milioni e diper 8 milioni., che non risulterebbero essere stati pubblicati e comunicati agli organi competenti, tra il materiale oggetto della perquisizione avvenuta ieri nelle sedi di Torino e Milano della Juventus, nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte plusvalenze del club bianconero,, che vede indagati i vertici del club. In particolare, una scrittura attestante la sussistenza di un «obbligo non federale» a carico dell’Atalanta, nell’ambito della doppia operazione di trasferimento dei calciatori, e una scrittura privata «carta famosa che non deve esistere teoricamente» riguardante il rapporto contrattuale e le retribuzioni arretrate di