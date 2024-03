“Voglio mostrare in Italia che lei è umano come tutti”. E scatta il selfie con Vladimir Putin. Lo street artist Jorit, al secolo Ciro Cerullo, ha partecipato al Festival della Gioventù di Sochi, in Russia, al quale era presente anche il presidente russo.

A testimoniarlo le foto e i video postati da Naike Rivelli, che insieme alla madre Ornella Muti racconta su Instagram la partecipazione al Festival e poi mostra l’incontro avuto con Jorit davanti al murale dedicato all’attrice da lui realizzato su un palazzo nel villaggio olimpico di Sochi. Nel video si sente Naike Rivelli raccontare che lei e la madre in Russia hanno potuto esprimersi liberamente, «parlando di pace, di ecofashion».

Jorit compare anche in una foto di Associated Press abbracciato a Vladimir Putin. «Posso fare una foto con lei per mostrare in Italia che lei è umano come tutti e la propaganda che diffondono ovunque non è vera e siamo tutti umani?», è la domanda che Jorit pone a Putin in un video che circola in rete. La domanda viene posta dallo street artist dagli spalti di una platea e poco dopo lo si vede scendere verso il palco in cui si trova Putin.

“Non mi darà mica un pizzicotto per dimostrare che sono reale...”, ha detto Putin, prima di posare sul palco insieme all'ammiratore che lo ha abbracciato per la foto ricordo. Quindi, l'italiano è tornato in platea visibilmente soddisfatto e emozionato per il risultato ottenuto. Jorit in passato si è recato a Mariupol, la città ucraina rasa al suolo e occupata dalla Russia nella prima fase della guerra, e ha realizzato un murales su un edificio.