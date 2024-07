La famiglia del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, riunita a Camp David, lo ha esortato a «continuare a lottare» e quindi a proseguire la campagna elettorale in vista delle elezioni di novembre. Come riporta la Nbc News citando fonti ben informate, «le persone che hanno maggiore influenza» sul presidente si sono riunite nel Maryland. Il motivo era scattare un servizio fotografico di Joe Biden insieme a figli e nipoti, firmato da Annie Leibovitz. Il risultato è stato un appello della famiglia a «continuare a combattere» contro il candidato repubblicano Donald Trump.

Altro sondaggio negativo

Secondo un recente sondaggio della Cbs News per il 72% degli intervistati l'attuale presidente Joe Biden non dovrebbe essere il candidato democratico alle prossime elezioni presidenziali, in programma a novembre. Dopo il dibattito con l'ex presidente Trump, lo pensa un numero crescente di elettori, tra cui molti democratici. A giugno era il 65% a ritenerlo non adatto a ricoprire un secondo mandato. Tra gli elettori democratici le percentuali cambiano, con il 46% di loro che afferma che non dovrebbe ricandidarsi, comunque in aumento rispetto al 36% registrato a febbraio. A preoccupare è soprattuto l'età di Biden (per l'86%).