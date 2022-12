PHOTO



Jack Dorsey ha deciso di donare 1 miliardo di dollari per combattere l'epidemia di coronavirus. E' la più grande donazione promesso da un privato durante la pandemia. Dorsey Ceo e cofondatore di Twitter e Square effettuerà la donazione utilizzando 1 miliardo di azioni Square, circa il 30% del suo patrimonio netto stimato. Lo ha annunciato via Twitter, dove Dorsey ha affermato che i fondi serviranno per sostenere gli sforzi per la salute, l'istruzione e il reddito di base universale delle donne dopo l'epidemia di Covid-19. ''Credo che queste rappresentino le migliori soluzioni a lungo termine ai problemi esistenziali che deve affrontare il mondo", dice Dorsey che afferma che tutte le donazioni verranno tracciate attraverso un foglio Google pubblico. Quel documento mostra che 100.000 dollari sono stati dati finora all'America's Food Fund, un'organizzazione cofondata da Laurene Powell Jobs e Leonardo DeCaprio. L'impegno di Dorsey è di gran lunga il più grande dono di un singolo individuo. Altri donatori di spicco includono Bill e Melinda Gates che hanno annunciato che daranno 100 milioni di dollari, meno dell'1% della loro fortuna. Il regalo arriverà in azioni Square, dice Dorsey, per la semplice ragione che possiede molta più equità nella società fintech che in Twitter, terminando la sua discussione su Twitter sulla donazione con un senso di urgenza e speranza.