Le forze armate israeliane continuano i loro attacchi sul centro della Striscia di Gaza e sull'ospedale di Shifa: lo confermano sul loro profilo Telegram le stesse IDF. In particolare, si legge, «continua la mirata attività operativa nell'area dell'ospedale di Shifa», cercando di «limitare i danni ai civili, ai pazienti, alle equipe mediche e alle attrezzature mediche». Nelle ultime 24 ore, i soldati israeliani hanno «eliminato terroristi e localizzato armi e infrastrutture terroristiche nell'area».

In particolare, in un raid nell'ospedale è stato ucciso «uno dei massimi comandanti del gruppo terroristico Hamas». Quanto al centro della Striscia, l'intelligence dell'IDF riferisce che sono stati distrutti «numerosi razzi puntati verso Israele». «Durante una delle attività, le truppe hanno identificato una cellula terroristica in un complesso vicino e un aereo da caccia dell'IDF ha preso di mira ed eliminato la cellula terroristica. Le truppe hanno inoltre identificato altri terroristi nella loro zona e li hanno eliminati». Continuano anche le operazioni «nelle aree di Al Amal e Al Qarara a Khan Yunis».

L’amarezza di Joe Biden

«Ci sono troppe vittime innocenti, israeliane e palestinesi. Dobbiamo fornire più cibo, medicine e rifornimenti per i palestinesi». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlando della guerra nella Striscia di Gaza durante un evento di raccolta fondi a New York. Biden ha sottolineato che «non possiamo dimenticare che è in gioco l'esistenza stessa di Israele. Gli israeliani sono stati massacrati. Immaginate se ciò accadesse negli Stati Uniti. È comprensibile che Israele abbia una rabbia così profonda. Ma dobbiamo fermare lo sforzo bellico che causa una significativa morte di civili innocenti».