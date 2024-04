Washington muove la pedina saudita per arrivare alla creazione di uno Stato palestinese riconosciuto da Israele e disinnescare così la prospettiva sempre più concreta di un conflitto allargato in Medio Oriente. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha portato a Riad la promessa di garanzie di sicurezza all’Arabia Saudita se normalizzerà le relazioni con Israele, con l’obiettivo di convincere lo Stato ebraico ad accettare l’idea di uno Stato palestinese.

«Il lavoro che l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti hanno svolto insieme in base ai rispettivi accordi è, credo, vicino al completamento», ha detto Blinken durante una visita nel regno in occasione del suo settimo viaggio nella regione dall’inizio del la guerra nella Striscia di Gaza. «Ma per andare avanti con la normalizzazione, saranno necessarie due cose: la calma a Gaza e un percorso credibile verso uno Stato palestinese», ha detto in una riunione del World Economic Forum a Riad. Anche il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan ha affermato che la conclusione degli accordi con Washington è «molto, molto vicina». «La maggior parte del lavoro è già stato fatto», ha detto. Ma ha aggiunto che il percorso verso uno Stato palestinese è «l’unica strada da percorrere».

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è uno storico oppositore alla creazione di uno Stato palestinese, che da parte sua l’amministrazione Biden vede come l’unica soluzione a lungo termine. Secondo quanto riferito da diversi media israeliani, il primo ministro israeliano sta conducendo una «pressione telefonica senza sosta» sugli Stati Uniti perché l’amministrazione Biden lo aiuti a evitare un mandato d’arresto internazionale nei suoi confronti. Gli Stati Uniti stanno conducendo «un disperato sforzo diplomatico», riferiscono i media, per impedire alla Corte penale internazionale di emettere mandati di arresto contro Netanyahu e altri funzionari israeliani. Sul sito di notizie Walla, l’analista Ben Caspit scrive che Netanyahu è «sotto uno stress insolito» per la prospettiva di un mandato di arresto contro di lui, che rappresenterebbe un grave deterioramento dello status internazionale di Israele.

Anche l’analista di Haaretz Amos Harel ha scritto che il governo israeliano sta lavorando partendo dal presupposto che il procuratore della Corte penale internazionale, Karim Khan, possa emettere questa settimana mandati di arresto per Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant e il capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf) Herzi Halevi. Gli Stati Uniti, che come Israele non sono tra i 124 paesi che hanno firmato lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sono impegnati nello sforzo di bloccare i mandati di arresto.