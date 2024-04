Israele ha lanciato nella notte un'operazione ''limitata'' contro l'Iran colpendo una base iraniana vicino a Isfahan. Lo riferiscono funzionari americani citati dalla Cnn e dal New York Times. Le difese aeree iraaniane sono entrate in azione e tre droni sono stati abbattuti, come ha confermato il portavoce della agenzia spaziale iraniana su 'X'.

Avvertiti gli Stati Uniti

Israele aveva avvertito gli Stati Uniti che avrebbe attaccato l'Iran nelle successive 24-18 ore, ma gli americani non sono stati coinvolti nell'operazione. Lo scrive l'emittente Nbc citando ''una fonte ben informata''. Due funzionari citati a condizione di anonimato da Bloomberg hanno poi affermano che ieri Israele aveva avvisato gli Stati Uniti che intendeva attaccare entro uno o due giorni successivi. Alla fine, Israele ha ignorato gli appelli di Biden e ha deciso di attaccare l’Iran.

Come si difende l’Iran

Le difese aeree iraniane hanno abbattuto tre droni, presumibilmente lanciati da Israele, vicino alla base di Isfahan. Lo ha riferito l'agenzia spaziale iraniana. «Hanno detto che abbiamo lanciato 500 droni e missili suicidi, ora rispondono con tre di questi droni, che sono stati tutti abbattuti», scrive su X il portavoce dell'agenzia spaziale iraniana Hossein Dalirian. «Dicono solo che non hanno informato l'America prima», aggiunge.

L’attacco nel giorno del compleanno di Khamenei

'Buon compleanno Khamenei''. Così diversi utenti sui social hanno commentato il fatto che il raid israeliano contro l'Iran sia stato lanciato il giorno dell'85esimo compleanno del Grande Ayatollah Ali Khamenei, nato il 19 aprile del 1939.

La versione fornita dall’Iran

La forte esplosione avvertita stamattina a nord-ovest della città di Isfahan è stata causata dal lavoro dei sistemi di difesa aerea, che hanno ingaggiato un "oggetto sospetto". Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Tasnim" il secondo brigadier generale delle forze armate iraniane Siyavash Mihandoust, secondo cui l'attacco sferrato contro la base aerea locale "non ha causato danni o incidenti". Israele ha sferrato un attacco aereo contro obiettivi militari in territorio iraniano nelle prime ore di stamattina. Lo ha confermato all'emittente televisiva "Cnn" un funzionario statunitense anonimo, precisando che gli obiettivi dell'attacco "non sono nucleari". Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno respinto una richiesta di commenti da parte dell'emittente televisiva.

L’Australia teme ritorsioni

L'Australia ha chiesto ai suoi cittadini di lasciare Israele dopo l'attacco israeliano all'Iran. «C'è una forte minaccia di ritorsioni militari e attacchi terroristici contro Israele e gli interessi israeliani in tutta la regione. La situazione della sicurezza potrebbe peggiorare rapidamente», ha affermato il dipartimento degli affari esteri e del commercio su X. «Esortiamo gli australiani in Israele o nei territori palestinesi occupati a partire», ha continuato.

Italiani in Iran, parla Tajani

Una dozzina di italiani vive nell'area dell'Iran colpita dall'attacco sferrato da Israele nelle prime ore di oggi. Stanno tutti bene. È quanto comunica il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato a Sky Tg24. «Mi auguro che possa concludersi qui questo capitolo complicato della situazione in Medioriente dopo l'attacco dell'Iran e dopo l'azione israeliana che non è stata diretta contro Teheran».