«Ogni attacco deliberato alle forze di peacekeeping è una grave violazione del diritto umanitario internazionale e della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza». È quanto si legge in una nota di Unifil, la forza di peacekeeping delle Nazioni Unite in Libano, dopo che due caschi blu di nazionalità indonesiana sono stati feriti a seguito di un’operazione dell’esercito israeliano nella zona meridionale del paese.

«Stiamo monitorando queste questioni con l’IDF», fa sapere Unifil che definisce «deliberato» l’attacco delle forze israeliane. «Ricordiamo alle IDF e a tutti gli attori i loro obblighi di garantire la sicurezza e la protezione del personale e delle proprietà delle Nazioni Unite e di rispettare l’inviolabilità dei locali delle Nazioni Unite in ogni momento», scrive Unifil. «I peacekeeper dell’Unifil sono presenti nel Libano meridionale per supportare un ritorno alla stabilità sotto il mandato del Consiglio di sicurezza - aggiunge la forza Onu - ogni attacco deliberato alle forze di peacekeeping è una grave violazione del diritto umanitario internazionale e della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza. Stiamo monitorando queste questioni con l’IDF».

Nell’attacco contro le postazioni della missione di interposizione delle Nazioni Unite nessun militare italiano è rimasto ferito, riferiscono fonti ad «Agenzia Nova». Intanto, fonti dal quartier generale di Unifil a Naqoura hanno confermato a «Nova» che sono state colpite tre postazioni di Unifil e due caschi blu sono feriti. I due soldati si trovavano su una torretta di osservazione o comunque in prossimità della stessa che è stata colpita non da armi portatili dell’Idf. Non si è trattato di un raid ma di «un’azione progressiva e continua». L’attacco è avvenuto questa mattina. L’allarme è stato innalzato al livello 3 (il massimo) con tutti i soldati al sicuro nei bunker.