Un uomo armato non identificato ha ucciso la notte scorsa la nota tiktoker irachena Um Fahd, mentre si trovava nella sua automobile di fronte a casa nel quartiere di Zayuna, nell'est di Baghdad. Lo hanno riferito fonti della sicurezza. L'assassino si è avvicinato al veicolo della vittima su una motocicletta e le ha sparato con una pistola calibro 9 ferendo anche un'amica della influencer che si trovava in macchina con lei.

Dopo il delitto l'uomo è fuggito. Ghufran Mahdi Sawadi, conosciuta su TikTok come Um Fahd, contava centinaia di migliaia di follower e pubblicava video in cui ballava al ritmo di canzoni irachene. A febbraio 2023 un tribunale di Baghdad l'aveva condannata a sei mesi di carcere per avere pubblicato post dai contenuti contrari alla morale pubblica.

I media iracheni ricordano che l'assassinio di Um Fahd segue a una diatriba avuta nei giorni scorsi con una blogger famosa nel Paese, Dalia Naem, che aveva minacciato di rendere note le relazioni sessuali intrattenute dalla vittima con alti esponenti del governo iracheno. Un precedente simile a quello di Um Fahd risale al 2018, quando la influencer Tara Fares, di 22 anni, fu assassinata a colpi d'arma da fuoco a Baghdad durante un'ondata di femminicidi.

Nel 2023 il governo iracheno ha lanciato la campagna 'Baligh' ("denuncia" in arabo) per convincere i cittadini a denunciare qualsiasi contenuto sulle reti sociali che risulti contrario alla morale pubblica, causando secondo le organizzazioni per i diritti umani la persecuzione di diversi influencer.