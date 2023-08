Human Rights Watch ha denunciato che 12 attivisti sono stati arrestati negli ultimi giorni in vista del primo anniversario della morte in carcere della giovane Mahsa Amini, 16 settembre dello scorso anno, dopo essere stata arrestata per non aver indossato correttamente il velo.

Secondo la ong iraniana Bidarzani, tra i detenuti ci sono undici attivisti per i diritti delle donne e un attivista politico, anche se non si sa ancora se abbiano potuto parlare con i loro avvocati dopo l'arresto avvenuto il 16 agosto. Ufficialmente, l'agenzia di stampa Tasnim, legata alla Guardia Rivoluzionaria iraniana, ha descritto gli arresti come parte di un'operazione di repressione di una rete dedita a "turbare la sicurezza dello Stato" nella provincia di Gilan.