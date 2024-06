È certo il ballottaggio per le elezioni presidenziali anticipate in Iran. L’appuntamento è previsto per la prossima settimana: Masoud Pezeshkian, sostenuto dai riformisti, e Saeed Jalili, sostenitore della linea dura, secondo quanto riporta Al Jazeera, sono i candidati più votati, ma non sono riusciti a ottenere la maggioranza. Il ministero degli Interni ha reso noto che solo il 40% degli oltre 61 milioni di iraniani aventi diritto ha votato, segnando un nuovo minimo nelle elezioni presidenziali dalla rivoluzione del 1979.

Secondo i numeri finali forniti dalla sede elettorale del ministero, Pezeshkian ha ricevuto più di 10,4 milioni di voti su un totale di oltre 24,5 milioni di schede scrutinate, seguito dall'ex negoziatore nucleare Saeed Jalili con 9,4 milioni di voti. È solo la seconda volta dalla rivoluzione del 1979 che un'elezione presidenziale viene portata al secondo turno.

Il presidente conservatore del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, con 3,3 milioni di voti, e il leader islamico conservatore Mostafa Pourmohammadi, con 206.397 voti, sono stati eliminati dalla corsa. Altri due candidati, il sindaco di Teheran Alireza Zakani e il funzionario governativo Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi, si sono ritirati.

Ghalibaf, Zakani e Ghazizadeh hanno invitato i loro sostenitori a votare per Jalili al ballottaggio di venerdì prossimo per assicurare la vittoria al “fronte della rivoluzione”. Le elezioni anticipate di venerdì si sono svolte entro il periodo di 50 giorni previsto dalla Costituzione per eleggere un nuovo presidente, dopo la morte di Ebrahim Raisi e di altre sette persone in un incidente in elicottero il 19 maggio.

L'affluenza presidenziale più bassa nella storia della repubblica islamica è stata quella che ha portato Raisi alla carica, con il 48,8%. Con poco meno del 41%, le elezioni parlamentari di marzo e maggio hanno registrato in precedenza l'affluenza più bassa di tutti i principali sondaggi dai tempi della rivoluzione iraniana del 1979.

Hamid Reza Gholamzadeh, esperto di politica estera iraniana, ha attribuito la bassa affluenza alle urne a quella che ha definito l'incapacità del campo riformista di attivare quella parte dell'elettorato che solitamente vota per lui e aumenta la partecipazione. Nonostante l'appoggio di importanti riformisti come l'ex presidente Mohammad Khatami e Hassan Rouhani, Pezeshkian "non è riuscito a risvegliare quella parte della società che di solito si trova quando si registra un'affluenza superiore al 50%, e che di solito proviene dalla parte riformista", ha detto Gholamzadeh ad Al Jazeera.

Un’affluenza più alta appare probabile quando gli iraniani voteranno al ballottaggio del 5 luglio, poiché rappresenterebbe una scelta più chiara tra due schieramenti opposti. Ciò andrebbe soprattutto a vantaggio di Pezeshkian, che avrebbe bisogno di più voti per sconfiggere le forze combinate dei campi conservatori e intransigenti.

Pezeshkian, un politico di spicco ed ex ministro della Salute, è sostenuto da ex presidenti centristi e riformisti e da altre figure di spicco. Ha promesso di revocare le sanzioni ripristinando l'accordo nucleare del 2015 con le potenze mondiali, e di colmare il divario sempre più ampio tra il popolo e l'establishment. Jalili, membro anziano del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, ha promesso di portare l'inflazione a una sola cifra e di aumentare la crescita economica fino all’enorme cifra dell’8%, oltre a combattere la corruzione e la cattiva gestione.

Pezeshkian è l’unico moderato tra le sei persone approvate dal Consiglio dei Guardiani, l’organo costituzionale che controlla tutti i candidati. I suoi sostenitori lo hanno presentato non come uno capace di fare miracoli, ma come un potenziale presidente che potrebbe migliorare leggermente le cose, sostenendo che una vittoria per Jalili significherebbe un grave passo indietro.

Il nome di Jalili è legato ai negoziati nucleari durati anni, tra la fine degli anni 2000 e l'inizio del 2010, che hanno portato all'isolamento dell'Iran sulla scena mondiale e all'imposizione di sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Le elezioni si sono anche tinte di nero: due agenti di sicurezza sono stati uccisi in un attacco contro il loro veicolo che trasportava urne elettorali nella provincia meridionale del Sistan e del Baluchistan, dopo la conclusione delle votazioni. Secondo i media statali, gli aggressori armati hanno preso di mira l'auto che restituiva gli scatoloni al governatore locale.