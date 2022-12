PHOTO

Svezia ingresso Nato

Il ministro degli Esteri svedese, Ann Linde, ha firmato questa mattina la richiesta di adesione del paese alla Nato. Il documento verrà presentato assieme alla richiesta finlandese al quartier generale dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles in settimana. Lo riporta il quotidiano svedese 'The local". "E' una cosa epocale, inevitabile", ha dichiarato la ministra durante la cerimonia della firma davanti ai fotografi nella sede del ministero, esprimendo la convinzione che sia stato fatto "ciò che ritengo sia il meglio per la Svezia". Lo riporta l'Adnkronos. Deve ancora essere precisato quando l'ambasciatore svedese alla Nato, Axel Wernhoff, consegnerà il documento al segretario generale dell'alleanza Jens Stoltenberg nella sede dell'Alleanza a Bruxelles. Il presidente finlandese Sauli Niinisto è attualmente in visita di stato in Svezia e terrà un discorso in parlamento a mezzogiorno dal titolo "Una regione nordica responsabile, forte e stabile", prima di incontrare il primo ministro Magdalena Andersson.